Kort før midnat fredag fik en buschauffør øje på en livløs mand på gaden i Haderslev.

Trods førstehjælp stod hans liv ikke til at redde, og ikke længe efter blev den 51-årige erklæret død på sygehuset.

Nu efterlyser politiet vidner, der har været i området på tidspunktet.

»Det kan være vidner, der har set den 51-årige i tidsrummet forud for gerningstidspunktet, men det kan også være personer, der har set en bil køre hurtigt væk fra stedet, eller personer, der selv har kørt i området,« oplyser vagtchef ved Syd- og Sønderjyllands Politi Torben Møller til B.T.

Det er politiets mistanke, at den 51-årige er blevet påkørt på Laurids Skaus Gade, som ligger i periferien af indre Haderslev.

Hvornår, det skal være sket, er uvist, men anmeldelsen fra buschaufføren tikkede ind klokken 23.59.

Politiet har siden arbejdet på stedet, og dele af Laurids Skaus Gade er i forbindelse med efterforskningen blevet afspærret.

Ført an af en efterforskningsleder er man her i færd med at lede efter tekniske beviser og indsamle videoovervågning.

»Vi skal have kigget på alt, hvad der kan være af video på stedet. Vi har allerede sikret overvågning, hvor man kan se køretøjer i området omkring gerningstidspunktet.«

»Om de har noget med sagen at gøre, ved vi ikke, men vi vil gerne høre fra folk, der måtte have kørt rundt i området,« oplyser vagtchef Torben Møller.

Derudover efterlyser politiet konkret føreren af en hvid ladvogn med aktiveret orange advarselslampe, der er kommet kørende i området omkring anmeldelsestidspunktet.

Vedkommende kan have vigtige informationer i sagen, lyder det.

Et andet spor i efterforskningen handler om at klarlægge den 51-årige mands færden. Han bliver beskrevet som kraftig, skaldet og med skægstubbe, og har man set ham fredag aften, opfordres man til at kontakte politiet.

Det kan ske på telefon 1-1-4.

Den afdøde er fra lokalområdet, og hans pårørende er blevet underrettet.

