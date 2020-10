En 51-årig mand forsøgte søndag at skære halsen over på sin samlever.

Det mener anklagemyndigheden ved Midt- og Vestjyllands Politi, som mandag kræver manden varetægtsfængslet i Retten i Herning.

- Jeg kan bekræfte, at en mand har forsøgt at skære halsen over på sin samlever, siger anklager Nanna Lundhøj.

Kvinden fik snitsår på halsen og er blevet behandlet på sygehuset.

