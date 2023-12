En 51-årig mand afgik fredag ved døden efter en påkørsel i Haderslev – og nu har politiet fundet føreren af bilen, der påkørte manden.

Det er sket efter flere dage med appel til føreren om at melde sig.

Der er tale om en ung kvinde, oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Kvinden har gennem sin familie taget kontakt til politiet. Det gjorde hun mandag aften.

Hun erkender påkørslen – men har forklaret, at hun ikke var klar over, det var en person, hun havde påkørt.

Politiet har nu sigtet kvinden for uagtsomt manddrab og for at have efterladt en anden person i hjælpeløs tilstand.

Hun bliver ikke varetægtsfængslet i sagen.

Ifølge politiet har efterforskningen vist, at den 51-årige mand af ukendte årsager faldt og landede på kørebanen på Laurids Skaus Gade, inden han kort tid efter blev påkørt.

Faldets skyldtes ikke, at han blev skubbet, fastslår politiet.

Politiet har flere gange efterlyst føreren af den bil, som menes at have påkørt manden. Også en specifik bil er blevet efterlyst.

Efterlysningen blev blandt andet sendt ud 3. og 4. december.

Og nu betragter politiet altså sagen for opklaret.