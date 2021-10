Hvor går grænsen for en bramfri tone på arbejdspladsen?

Det vidste en 51-årig mand fra Hvide Sande ikke, da han udsatte to af sine kvindelige ansatte for gentagne krænkelser.

Nu har Retten i Herning dømt ham skyldig for blufærdighedskrænkelse. Det skriver JydskeVestkysten.

Krænkelserne af de to kvinder stod på i halvandet år.

Kvinderne fortalte i retten, hvordan deres tidligere chef for eksempel havde lynet bukserne ned, mens han sagde: »Er det nu, vi skal have lønforhandlinger?« og også om dengang han løsnede bæltet og sagde: »Er det nu, I skal have kølle?«.

Manden nægtede sig skyldig i krænkelserne, men i retten kunne otte vidner fortælle samme historier, som de to kvinder.

Den 51-årige blev dømt for at have krænket begge kvinder gennem halvandet år.

Ifølge JydskeVestkysten blev han dømt 20 dages fængsel og 40 timers samfundstjeneste.