»Så spænd hjelmen for din egen sikkerheds skyld – så slipper du også for en bøde på 1500 kroner,« lyder det kækt fra Københavns Politi.

Herfra har man kunnet konstatere, at ikke alle har været opmærksomme på en ny lov, der trådte i kraft, da vi skiftede fra 2021 til 2022.

Fra 1. januar har det nemlig været lovpligtigt at iføre sig hjelm, hvis man vil suse afsted på elløbehjul.

Alligevel måtte hovedstaden politi i januar udstede omtrent 50 bøder til folk, der af den ene eller anden årsag altså havde glemt det.

»Når vi på en måned har givet i omegnen af 50 bøder, så tyder noget jo på, at ikke alle har fået sat sig ind i de nye regler.«

»Det vil jeg stærkt opfordre til, at man får gjort – først og fremmest for sin egen sikkerheds skyld, men derudover slipper man også for en bøde på 1500 kroner,« lyder det fra politikommissær Bettina Appleyard.

Københavns Politi henviser desuden til Rådet for Sikker Trafik, der har ridset reglerne for elløbehjul op.

Heraf fremgår det blandt andet, at man nøjagtig som cyklister skal afholde sig fra at køre på fortove og give tegn.

Det er derudover ulovligt for børn under 15 år at køre på elløbehjul uden følgeskab af en voksen.