Steffen Dam Jensen er sidst set lørdag nat klokken cirka 01.15 efter en julefrokost i Aarhus.

Søndag har Østjyllands Politi været i luften med en helikopter ved Egå Engsø, hvor 50 frivillige også er i gang med at søge efter Steffen Dam Jensen.

»Vi gør alt, hvad vi kan, for at få søgt områderne og tage os godt af de pårørende,« siger Vivian Vinther Eriksen, der er presseansvarlig for den frivillige organisation 'Missing People', der hjælper politiet med at lede efter forsvundne danskere.

De 50 frivillige er både venner, kolleger og folk, der ikke kender Steffen Dam Jensen.

Missing People er også i kontakt med Steffens familie, der ikke deltager i søgningen.

»Vi er i tæt kontakt med de pårørende. De er meget mærkede, frustrerede, bange og kede af det,« siger Vivian Vinther Eriksen.

Steffen Dam Jensen blev sidst set omkring Åboulevarden i det centrale Aarhus.

»Det er helt klart usædvanligt, ellers vil man ikke efterlyse,« siger Vivian Vinther Eriksen.

Foto: Østjyllands Politi/privatfoto

Indtil videre har efterforskerne ikke fornemmelsen af, at den eftersøgte har været udsat for noget kriminelt.

Politiet har heller ikke fundet anledning til at konkludere, at han har forladt festen i nedtrykt tilstand.

Steffen Dam Jensen er cirka 195 centimeter høj og kraftig af bygning. Da han forsvandt, var han iført hvid T-shirt, lyseblå jeans, sort hættetrøje, sort uldjakke og gråbrune sko.

Østjyllands Politi hører gerne fra personer, der mener at kunne bidrage til opklaringen.