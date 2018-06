Tirsdag eftermiddag er en 50-årig mand afgået ved døden i en arbejdsulykke i Grenaa, efter at han fik en større jernkonstruktion ned over sig.

Ulykken skete i et industriområde på Bredstrupvej i Grenaa, da manden var i gang med at arbejde på stedet. Østjyllands Politi har endnu ikke fundet årsagen til, at jernkonstruktionen fald ned over manden.

»Østjyllands Politi fik anmeldelsen klokken 13:08, og da personale og politi kom frem efter, var den 50-årige død,« oplyser Østjyllands Politi i en pressemeddelse.

Man har nu sat Arbejdstilsynet til at undersøge, hvad der førte til den tragiske ulykke, og derfor kan Østjyllands Politi ikke give yderligere informationer om ulykken på nuværende tidspunkt.

De pårørende til den 50-årige er underrettet om ulykken.