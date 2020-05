En 50-årig mand fra Tønder er tirsdag blevet idømt to et halvt års fængsel ved Retten i Sønderborg.

Manden er blevet dømt for incest og voldtægt af sin datter i november sidste år, skriver Anklagemyndigheden i Syd-og Sønderjylland.

Der er tale om mandens biologiske datter på 19 år, som han nu er dømt for at have voldtaget efter en bytur.

'Manden er sendt direkte til afsoning. Han ankede på stedet,' skriver Anklagemyndigheden.