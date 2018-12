En mand på 50 år mistede søndag morgen livet, da han faldt ned af en rulletrappe på banegården i Aarhus.

Undersøgelserne på stedet viste efterfølgende, at den 50-årige mand klokken 04:53 havde taget den forkerte rulletrappe, da han gik ned mod togsporene.

Den 50-årige mistede balancen og faldt derefter ud over rulletrappen og landede flere meter længere nede på perronen.

Det oplyser Østjyllands Politi i sin døgnrapport mandag.

'Han pådrog sig så mange kvæstelser ved faldet, at han omkom umiddelbart efter', oplyses det.

De pårørende er underrettet.

Det er blot få uger siden, at en fireårig dreng kom alvorligt til skade efter et fald på seks meter fra en rulletrappe i storcenteret Borgen i Sønderborg. Den lille dreng faldt ud over gelænderet og faldt to etager ned.

For at undgå en gentagelse valgte Borgen at øge sikkerheden ved rulletrapperne og sætte pullerter op ved dem.