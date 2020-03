En 50-årig mand er blevet idømt 15 års fængsel for drabet på en 52-årig mand fra Birkerød.

Det afgjorde et nævneting ved retten i Helsingør fredag, oplyser Nordsjællands Politi i en pressemeddelelse.

Drabet skete den 18. september 2018 i den nordsjællandske by Helsinge, hvor den nu dømte skød den 52-årige mand, skjulte ham i et tømt vandbassin, hvorefter han ifølge Ritzau overdængede liget med jord og et lag af støbt beton.

I begyndelsen - inden liget blev fundet - var den 52-årige efterlyst, og politiet frygtede, at han havde været ude for en ulykke.

Men som tiden skred frem, ændrede politiets teori sig, og i slutningen af oktober 2018 - over en måned efter, at den 52-årige sidst blev set - blev hans lig fundet.

Kort efter blev den nu dømte mand anholdt og tiltalt for mordet.

Den tiltalte har under hele retssagen hævdet, at der var tale om et vådeskud, men anklagemyndigheden ved Nordsjællands Politi var af en anden opfattelse.

»Det er Anklagemyndighedens opfattelse, at der var tale om et forsætligt drab, hvor den tiltalte enten havde til hensigt, at den 52-årige skulle dø, eller at den tiltalte måtte anse døden som så sandsynlig, at forsætkravet er opfyldt,« sagde specialanklager Margit Wegge blandt andet i sin procedure om skyldsspørgsmålet.

Margit Wegge mente, at straffen skulle være mellem 10 og 20 års fængsel, afhængigt af, om der var tale om drab eller uagtsom manddrab.

Et enigt nævningeting fandt den 50-årige skyldig i drab og fastsatte straffen til 15 års fængsel.

»Jeg er tilfreds med, at retten har sendt et tydeligt signal om, at man ikke kan slippe fra at begå drab, skjule liget og i øvrigt forsøge at gøre alt for at virke som om man intet kendskab havde til sagen for derefter at påstå, at der var tale om et uheld,« siger Margit Wegge i pressemeddelelsen.

Den 50-årige ankede dommen på stedet.