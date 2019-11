En kvinde har anmeldt, at hun blev udsat for voldtægt natten mellem lørdag og søndag i Tønder.

En 50-årig mand er tirsdag formiddag blevet anholdt og sigtet for en voldtægt begået i weekenden i Tønder.

Det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi på Twitter.

Anholdelsen har fundet sted, efter at en 19-årig kvinde har anmeldt, at hun blev voldtaget natten mellem lørdag og søndag.

Den anholdte mand ventes onsdag at blive fremstillet i grundlovsforhør.

Anklagemyndigheden vil anmode om, at dørene lukkes ved retsmødet.

Hvis dommeren efterkommer ønsket, vil det ikke være muligt for udefrakommende - herunder pressen - at høre offerets såvel som den sigtedes forklaring, eller at få at vide på hvilket grundlag politiet baserer sin sigtelse.

Af hensyn til den videre efterforskning ønsker Syd- og Sønderjyllands Politi ikke at oplyse yderligere om sagen.

