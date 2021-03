Ifølge anklagemyndigheden har mand filmet og begået overgreb på døtres veninder, der var mellem 9 og 11 år.

En 50-årig mand skal have begået overgreb på tre af sine døtres veninder. I smug skal han også have filmet flere piger.

Det mener anklagemyndigheden, som har tiltalt manden for 14 forhold af seksuelle overgreb og blufærdighedskrænkelser på seks af døtrenes veninder, som var i 9-11-årsalderen.

Retssagen begyndte den 8. februar, og tirsdag eftermiddag afsiges dommen i Københavns Byret.

19 af døtrenes veninder, som er kommet meget i hjemmet, har gennem videoafhøringer vidnet i sagen, oplyser anklager Anne Meulengracht.

De to døtre havde ofte veninder på besøg, som tit sov i huset.

I anklageskriftet fremgår det, at manden skal have skjult et kamera på badeværelset.

Kameraet filmede tre af de pigerne og en uidentificeret fjerde pige, mens de gik på toilettet og i bad.

Den 50-årige skal have udsat tre af veninderne for voldtægt ved andet seksuelt forhold, fremgår det af anklageskriftet.

Overgrebet på den ene pige på 11 år fandt sted på en ukendt dato mellem maj og september 2019.

I perioden fra august 2019 frem til marts 2020 skal han have begået over ti overgreb på en anden af veninderne. Hun var 10-11 år.

En tredje 11-årig pige blev udsat for et overgreb mellem januar og februar 2020.

Derudover mener anklagemyndigheden, at to af pigerne i sagen skal have modtaget krænkende beskeder fra den 50-årige.

Den 50-årige blev anholdt den 7. april sidste år og har siddet varetægtsfængslet siden.

Det var en anmeldelse af manden for et overgreb på en af de 11-årige piger, som fik politiet på sporet af ham.

Herefter blev han anholdt, og kort efter blev hjemmet ransaget.

Ved ransagningen fandt politiet sammenlagt 331 pornografiske billeder og 27 videoer af personer under 18 år. Derudover fandt man pornografiske optagelser fra badeværelset af tre af døtrenes veninder.

Ved sagens procedure gik Anne Meulengracht efter, at manden skal idømmes mindst fem års fængsel. Forsvarer Anders Trøck-Kronberg går derimod efter at få manden frifundet.

Den 50-årige har nægtet sig skyldig i anklagerne om overgreb, krænkelser og børneporno gennem hele sagen.

/ritzau/