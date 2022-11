Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

20 dages betinget fængsel, en bøde og udvisning af Danmark.

Det blev straffen for at forsøge at snyde med køre- og hviletidsreglerne.

Det fremgår af en pressemeddelelse fra Sydøstjyllands Politi.

Mandag blev en 50-årig græsk vognmand dømt for at have brugt en anden chaufførs førerkort i den typograf, som registrerer køre- og hviletid.

På den måde forsøgte han at skjule, at han ikke overholdt reglerne.

Sagen stammer helt fra april i år, hvor den græske chauffør blev taget i en kontrol på en rasteplads på Fyn.

Chaufføren fik betinget fængsel og en bøde på 9500 kroner.

Derudover kan han ikke rejse ind i Danmark de næste seks år.