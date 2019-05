En 50-årig mand er fundet bevidstløs og blødende på et offentligt toilet i Herning. Han er i kritisk tilstand. Politiet ved endnu ikke, hvad der er sket, men vil ikke udelukke, at han kan have været udsat for røveri. (Arkivfoto). Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix