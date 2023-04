Da politiet slog til, fandt betjentene pengesedler for næsten 2,9 millioner skjult i hemmeligt rum i VW Golf. Tirsdag er en mand dømt i kæmpesag om hvidvask.

19 tykke bundter med danske pengesedler, der samlet havde en værdi på næsten 2,9 millioner kroner.

Det syn mødte politiet i et hemmeligt rum i en hvid Volkswagen Golf, da betjentene 14. juni sidste slog til mod en gruppe mænd, der nu er blevet dømt for hvidvask i kæmpestor stil.

Totalt mener politiet, at de fire mænd samlet har forsøgt at hvidvaske ikke under 100 millioner kroner i kontanter. De mange pengesedler blev på omkring 50 smuglerture kørt fra Danmark til Sverige i den hvide Golf.

Her var der mellem forsæderne konstrueret et hemmeligt rum, hvor pengene kunne blive gemt. For at åbne til det skjulte rum skulle man først trykke på en række knapper på den rigtige måde.

Da politiet slog til mod pengesmuglerne, fandt man sammen med de tykke bundter med pengesedler også en lynlåspose med hele kaffebønner.

Politiet har en mistanke om, at kaffen kunne være et forsøg på at skjule duften af pengesedler, som nogle af politiets og toldvæsenets hunde er særligt trænede til at reagere på.

Men smuglerne har i retten hævdet, at kaffebønnerne kun blev medbragt for at bringe lykke.

Ifølge de fire mænd blev de mange millioner smuglet til Sverige for siden at blive transporteret til Tyrkiet og herfra videre til Syrien. Pengene skulle angiveligt bringes dertil fysisk, fordi der ikke er et velfungerende finanssystem i landet.

Tirsdag blev den 50-årige Yaser Ahmed Almaleh i Københavns Byret idømt fængsel i to år og otte måneder i sagen. Han blev dømt for at modtage, opbevare og overdrage 29 millioner kroner til sine medgerningsmænd, som leverede pengene videre til bagmænd i Sverige.

Det skete i perioden 1. marts 2022 til 14. juni 2022. Her modtog og opbevarede han ved 29 forskellige lejligheder store kontantbeløb svarende til i alt 29 millioner kroner i sit hjem i Frederikssund og i et kolonihavehus.

Han blev samtidig kendt skyldig i at have videreoverdraget kontantbeløbene til to øvrige medgerningsmænd, der stod for fragt og videreoverdragelse af kontanterne til bagmænd i Sverige.

Hjemme hos en af de dømte medgerningsmænd i Sydsverige fandt man en særlig tællemaskine, der kunne optælle de mange pengesedler.

Anklagemyndigheden havde tiltalt den 50-årige for hvidvask af særlig grov beskaffenhed, men byretten mente kun, at der var grundlag for at dømme ham for forsøg.

Det skyldes, at retten ikke mener, at det er bevist, hvor pengene stammede fra.

Yaser Ahmed Almaleh nægtede sig under sagen skyldig i den rejste tiltale. Han har ifølge anklager Julie Solhøj erkendt at have videreoverdraget nogle poser, men nægtet hvidvask.

Han var den fjerde og sidste person, som dømmes i sagen. De tre andre har fået fængsel i henholdsvis to et halvt år, tre år og tre et halvt år.

»Netværket har hvidvasket mange millioner danske kroner, som de i det skjulte rum i den svenske Gollf transporterede ud af Danmark i store kontantbeløb,« siger anklager Julie Solhøj fra politiets National Enhed for Særlig Kriminalitet (NSK)

»Jeg er derfor tilfreds med, at retten er enig i, at hvidvaskningen er sket som led i international og organiseret kriminalitet,« tilføjer hun.

Politiet kom på sporet af pengestrømmen som en udløber af en efterforskning hos Københavns Politi af en narkosag.