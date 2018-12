En mand forsøgte at tage den forkerte rulletrappe for at komme ned på perron. Han mistede balancen og faldt.

En 50-årig mand mistede tidligt søndag morgen livet, da han faldt ned fra en rulletrappe på banegården i Aarhus C.

Ulykken skete klokken 04.53.

- Ved hjælp af overvågning kan vi se, at manden er på vej ned ad en rulletrappe, der kører opad. Han mister balancen, falder ud over rulletrappen og lander på perronen, siger Jakob Christiansen, pressemedarbejder ved Østjyllands Politi.

Faldet var på flere meter.

Manden døde af kvæstelser i hovedet. Han omkom ved faldet.

Et ukendt antal personer så ulykken ske, men ifølge politiet var der ikke mange vidner på stedet.

- Det sker på et tidspunkt, hvor der ikke er mange mennesker på banegården. Derfor er der umiddelbart ikke mange, som har set det, siger Jakob Christiansen.

De pårørende til den 50-årige er underrettet.

Politiet vil ikke foretage sig yderligere i sagen.

- Umiddelbart har ingen brudt loven, så der er ikke mere politimæssigt i det. Vi anser det som et tragisk uheld, siger Jakob Christiansen.

/ritzau/