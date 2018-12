Et par franske fodboldfans kom lettere til skade under et masseslagsmål i det indre København onsdag aften.

Forud for torsdagens Europa League-kamp mellem FCK og Bordeaux endte adskillige fodboldfans onsdag aften i et masseslagsmål i Adelgade i det indre København.

Det fortæller vagtchef ved Københavns Politi Kristian Rohdin tidligt torsdag morgen.

Ifølge politiet er der tale om 50-60 fodboldfans, der røg i totterne på hinanden.

- Vi går ud fra, at det er nogle FCK-fans, der har overfaldet nogle franske fans, siger Kristian Rohdin.

Et par franskmænd kom lettere til skade og måtte en tur forbi skadestuen.

Der er ingen anholdte i sagen.

Politiet modtog anmeldelsen onsdag klokken 22.11.

Ekstra Bladet skriver, at slagsmålet fandt sted foran et hotel, hvor flere franske fodboldfans er indlogeret.

FCK møder FC Girondins de Bordeaux torsdag klokken 21.00 i Telia Parken. Her bliver københavnernes europæiske skæbne afgjort.

Hvis FCK skal videre fra gruppespillet, skal Bordeaux besejres, samtidig med at gruppevinderen Zenit vinder over SK Slavia Prag i Tjekkiet.

