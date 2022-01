En 49-årig hollandsk statsborger er onsdag blevet dømt i Retten i Aarhus for at have været narkokurer.

Den 49-årige har overleveret adskillige kilo heroin, kokain, amfetamin og ecstasypiller til personer i både Danmark og Sverige.

Det skriver Østjyllands Politi i en pressemeddelelse.

I retten erkendte manden, at han i marts 2019 havde været på en tur gennem Danmark og Sverige, hvor han afleverede store partier narko.

I Hvidovre har han leveret en pakke med 2,4 kilo heroin til en 29-årig mand, som allerede er idømt seks års fængsel for sin rolle i narkonetvæket.

Efter overdragelsen i Hvidovre kørte den 49-årige til Sveirge.

Her afleverede han pakker med over 50 kilo amfetamin, næsten 40 kilo ecstasypiller, syv kilo kokain og fire kilo cannabis til forskellige personer.

Fem personer er desuden blevet idømt lange fængselsstraffe i Sverige for at have modtaget narkoen, som blev beslaglagt af politiet, inden det nåede ud på gaden.

Den 49-årige var dog slet ikke på fri fod. Han blev hentet til retsmødet i Aarhus fra et fængsel i Tyskland, hvor han afsoner en dom på otte års fængsel, efter han i 2019 blev anholdt for at have været med til indsmuglingen af adskillige kilo amfetamin.

Nu får han så syv års fængsel som tillægsstraf.

»Det er meget store mængder hård narko, som den 49-årige har været med til at distribuere, og jeg er tilfreds med, at det gav en lang fængselsstraf. Det var ikke mindst takket være rigtig godt internationalt politiarbejde, at det lykkedes at optrevle netværket,« siger advokatchef i NSK Vest, Camilla Winther Wagner.

Det er National Enhed for Særlig Kriminalitet (NSK), der har efterforsket sagen.

Den 49-årige modtog dommen.