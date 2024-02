En 49-årig mand er sigtet for at have krænket andres blufærdighed ved at have sat et kamera op i en svømmehal i Esbjerg.

Det skriver Syd- og Sønderjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Kameraet blev søndag fundet på et toilet, fremgår det.

Det var to gæster i Svømmestadion Danmark, der søndag eftermiddag blev opmærksomme på kameraet.

Personalet lod dog kameraet sidde og ventede på, at en 49-årig mand kom for at hente det.

Da den 49-årige dukkede op, ringede personalet til politiet.

Herefter blev han anholdt og sigtet for blufærdighedskrænkelse.

Umiddelbart mener politiet ikke, at manden har delt videomaterialet med andre.

Det tyder på, at ansatte ved Syd- og Sønderjyllands Politi er blandt de krænkede i sagen, og derfor har Midt- og Vestjyllands Politi overtaget efterforskningen.

Hvis der optræder personer på optagelserne fra toilettet, som politiet kan identificere, bliver de kontaktet af politiet.

