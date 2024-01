En 49-årig mand blev nytårsnat udsat for et voldeligt overfald i Gråsten.

Manden var sammen med sine to børn gået på gaden for at se fyrværkeri, da han blev væltet omkuld og udsat for vold.

De to børn blev derefter bortført.

Det skriver Syd- og Sønderjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Efter overfaldet kørte flere gerningspersoner væk fra stedet med børnene i to biler.

Overfaldet skete klokken 00.17 natten til mandag.

Politiet har sat gang i en eftersøgning af børnene og gerningsmændene.

I den forbindelse er politiet også i dialog med tysk politi.

Teorien er, at sagen har relation til en strid om forældremyndighed over de to børn.

Lige nu fokuserer politiet på at finde de to børn og sørge for, at de er i god behold.

Der er tale om en dreng på 10 år og en pige på 13 år.

Politiet efterlyser desuden to tyskindregistrerede biler, en Citroën DS7 Crossback med registreringsnummer DNAV 9551 og en Mercedes A-klasse med registreringsnummer WIW 6481 E.