En 49-årig mand er mandag død, efter at han har været involveret i en trafikulykke på Ribe Landevej i Gram.

Det oplyser Erik Lindholdt, som er vagtchef hos Syd- og Sønderjyllands Politi, til Ritzau.

Mandag eftermiddag skrev politiet på det sociale medie X, at Ribe Landevej var spærret ved Voddergårdvej vest for Gram på grund af en ulykke.

Omkring klokken halv seks mandag aften oplyser politiet, at der var tale om et frontalt sammenstød mellem to personbiler.

Der var en person i hver bil.

Den ene er lettere tilskadekommen og kørt til behandling på sygehuset. Den dræbte blev erklæret død på stedet.

Politiet formoder, at den afdøde fik et ildebefindende.

Hans pårørende er underrettet.

I skrivende stund er landevejen fortsat spærret, oplyser Vejdirektoratet.

Bilisterne opfordres til at finde alternative ruter.