»Dommen understreger, at et nej er et nej. Tiltvinger man sig samleje med sin ægtefælle, så er det voldtægt.«

Sådan lyder det fra specialanklager Morten Fredriksen fra Københavns Vestegns Politi.

Dette efter en 49-årig mand fra Taastrup er blevet idømt tre et halvt års fængsel i Retten i Glostrup tirsdag 11. maj.

Det skriver Københavns Vestegns Politi i en pressemeddelelse.

Den 49-årig mand fra Taastrup var tiltalt for i tre tilfælde at have voldtaget sin kone.

Derudover var han tiltalt for at have udsat hende for kontinuerlig vold de sidste tre år.

Sagen kom til politiets kendskab, fordi konen anmeldte manden i november 2020.

Den dømte ankede dog dommen og er blevet varetægtsfængslet frem til at sagen kommer i landsretten.