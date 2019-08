En 49-årig mand er alvorligt kvæstet efter en solo-ulykke ved Skærbæk i Sydjylland.

Det oplyser Sydjyllands Politi, der mener, at den 49-årige traktorfører fik et ildebefindende og derfor kørte i grøften.

»Det vurderer vi ud fra de informationer og vidneforklaringer, vi har fået fra stedet,« oplyser vagtchef hos Sydjyllands Politi, Erik Lindholdt, til B.T.

Den 49-årige mand er nu overført til Odense Universitets Hospital.

Politiet fik anmeldelsen om uheldet klokken 16.16.

Endvidere oplyser politiet, at den 49-årige traktorfører kom kørende med et læs korn på omkring 13 tons ved V. Åbøllingvej vest for Skærbæk.

Efter sit ildebefindende har han passeret nogle grøfter, der har medført rystelser og derved givet den 49-årige kvæstelser.

Sydjyllands Politi kender ikke hans tilstand, men kan sige, at der formentlig er tale om alvorlige kvæstelser.

De pårørende er underrettet.

Efter ulykken har en bilinspektør været på stedet for at lave de tekniske undersøgelser.

Dertil kommer der en rapport, der kan sige mere om ulykken, oplyser politiet.

Sydjyllands Politi er færdige på stedet ved V. Åbøllingvej.