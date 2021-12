Politiet fik tirsdag eftermiddag klokken 16.35 en henvendelse fra en 48-årig mand, der kørte bag ved en vanvidsbilist.

Det var på Djurslandsmotorvejen, at den 48-årige mand fik mistanke om, at føreren af bilen foran ham var spirituspåvirket.

Bilen kørte med meget skiftede hastighed og slingede fra nødsporet til anden vognbane og retur, forklarede han.



Den 48-årige mand fulgte efter bilen, der kørte via Østjyske Motorvej til Tilst-afkørslen, hvorefter den kørte et stykke ad Viborgvej mod Aarhus og efterfølgende lagde sig i den venstre svingbane, der også er tilkørslen til motorvejen.

Her kørte den 48-årige mand ind foran bilisten for at afskære vejen.



Manden gik herefter hen til den kvindelige fører, der virkede til at være faldet i søvn. Han fik hende til at køre bilen ind til siden, hvorefter han tog bilnøglerne fra hende og holdt øje med hende, indtil politiet ankom.



Da betjentene ankom til stedet, bad de den 49-årige kvinde stige ud af bilen. Det var helt tydeligt, at hun var meget spirituspåvirket, da hun havde svært ved at holde balancen og talte snøvlende.

En alkometertest afslørede, at kvinden havde en promille på den anden side af 2,0, og hun blev derfor anholdt og sigtet for spirituskørsel.



Da spirituskørsel med en promille over 2,0 betragtes som vanvidskørsel, blev kvindens bil beslaglagt med henblik på konfiskation. Derudover blev hendes kørekort inddraget.