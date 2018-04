Ved et lukket grundlovsforhør er en mand blevet fængslet for et voldsomt knivdrab. Han nægter sig skyldig.

Nykøbing Falster. En 49-årig mand, der er sigtet for at have dræbt en to år yngre mand i Nakskov, er blevet varetægtsfængslet til 14. maj.

Det skriver Folketidende.

Tirsdag eftermiddag blev det 47-årige offer fundet død i sin lejlighed i Søndergade i Nakskov. Han var dræbt med 14 knivstik i halsen, brystet og ryggen.

Det skriver Folketidende, der var til stede ved det grundlovsforhør i Retten i Nykøbing Falster, hvor en 49-årig mand blev fremstillet.

Efter oplæsningen af sigtelsen blev rettens døre lukket for offentligheden.

Den 49-årige mand, der blev anholdt onsdag eftermiddag, nægter sig skyldig, og han ville heller ikke sige noget i torsdagens grundlovsforhør. Han kærede dog ikke kendelsen om varetægtsfængsling til landsretten.

Af Ekstra Bladet beskrives han som en stor, tætbygget mand med tatoveringer. Han er i retten blandt andet iført badesandaler og afklippede cowboyshorts.

Det vides ikke, hvad motivet bag drabet er.

- Det kan vi ikke sige noget om endnu. Vi er i gang med både de kriminaltekniske og retsmedicinske undersøgelser.

- Og før vi får dem afsluttet, kan vi ikke sige så meget, sagde vicepolitiinspektør ved Sydsjælland og Lolland-Falsters Politi Søren Ravn-Nielsen tidligere torsdag til Ritzau.

Ifølge Folketidende blev den 47-årige mand dræbt tirsdag mellem klokken 12 og 15. Politiet modtog anmeldelsen klokken 16.38.

Offeret blev set i Nakskov tirsdag formiddag stærkt beruset. Drabet skulle angiveligt være sket under et drikkelag i den 47-åriges lejlighed, skriver lokalavisen.

Ifølge Ekstra Bladet var den dræbte uddannet jurist fra Aarhus Universitet. Han arbejdede herefter som advokatfuldmægtig, indtil han for syv år siden deponerede sin bestalling.

Han flyttede dernæst til Nakskov, hvor han ifølge avisen fik arbejde hos rederiet Scandlines.

/ritzau/