Under en seng på en adresse i Kastrup fandt Københavns Politi natten til mandag en stærkt påvirket mand.

Ikke langt fra ham lå en kniv og en hammer. Redskaber, den 48-årige mand ifølge politiets mistanke forinden havde brugt til at overfalde en anden mand.

Et lille halvt døgn senere er den 48-årige blevet varetægtsfængslet. Sigtet for grov vold. Også kaldet legemsangreb af særlig rå, brutal eller farlig karakter.

Under grundlovsforhøret mandag kom det frem, at den sigtede skulle have stukket en anden mand i venstre knæ og lår samt slået ham i baghovedet med en hammer.

Forinden var der angiveligt opstået tumult mellem de to mænd, der havde mødt hinanden søndag aften. Hvad, der konkret ledte til overfaldet, er der uenighed om. Der er også uenighed om, hvorvidt den 48-årige overhovedet skulle have slået og stukket den anden mand.

Den sigtede nægtede sig således skyldig. Hævdede, at han kun havde kastet en fyldt dåseøl efter den forurettede, efter han selv havde røget og sniffet kokain.

Den 48-åriges forklaring adskiller sig en del fra den, anklagemyndigheden i Dommervagten kunne fremlægge.

Herfra lød det, at politiet først var blevet kontaktet af en underbo til gerningsstedet. Underboen havde set den forurettede komme løbende med den anden mand i hælene. Forinden havde underboen desuden hørt tumult fra lejlighed.

Lidt væk – på en Shell-tank – havde en ekspedient passet sit arbejde, da den forurettede var kommet ind og havde sagt, at han var blevet stukket med en kniv. Og at ekspedienten skulle tilkalde politiet.

Ved ankomst til stedet sendte politiet den forurettede mod Hvidovre Hospital, så denne kunne blive undersøgt og siden afhørt.

Og på gerningsstedet fandt man altså den nu sigtede under en seng i soveværelset. I et køkkenskab fandt man derefter en hammer. Og ved en kuffert var en kniv.

Den 48-årige, som blev skønnet påvirket af stoffer og aggressiv, blev dernæst anholdt og er altså nu blevet varetægtsfængslet i 10 dage.

Under grundlovsforhøret kom det frem, at han tidligere i år var blevet idømt 30 dages betinget fængsel for trusler. Dette med en prøvetid på et år.