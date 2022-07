Lyt til artiklen

En politimand sad midt i et møde med Holbæk Kommunes SSP-afdeling, da han pludseligt kunne høre råben og barnegråd i det fjerne.

Mødet, der blev afholdt i lokaler på Holbæk togstation, blev afbrudt, og nu satte politimanden sig for at finde lydkilden.

Den fandt han i forhallen. Her stod en syvårig dreng og græd.

Kort forinden var han blevet overfuset af en voksen mand, skriver Midt- og Vestsjællands Politi i kredsens døgnrapport.

Vidner på stedet forklarede, at en mand var kommet ud fra stationens kiosk og havde sparket den syvåriges kuffert.

Dernæst var han begyndt at råbe af den lille dreng, der brød i gråd.

Ikke længe efter blev den 48-årige mand lokaliseret og sigtet for at have overtrådt ordensbekendtgørelsen.

Selv forklarede han, at drengen havde skubbet sin kuffert ud foran ham, og at han derfor var begyndt at råbe.

Den 48-årige kan nu forvente at modtage en bøde som afgørelse på sagen, fastslår politiet.