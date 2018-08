En 48-årig mand er blevet fundet død på Erhvervsskolen i Helsingør. »Manden har ikke noget med erhversskolen at gøre,« fortæller Preben Meyer som er vice-rektor på Erhversskolen Nordsjælland.

»Jeg har nu gået rundt i alle klasserne og fortalt eleverne om omstændighederne, og at de desværre ikke kan bruge kantinen i dag,« siger Preben Meyer.

Ifølge ham er der to politibiler og to ambulancer på stedet lige nu.

Politiet fortæller også til BT, at de stadig er på stedet for at undersøge sagen nærmere.

»Vi modtog anmeldelsen sidst på morgenen,« fortæller Henriette Døssing, pressekonsulent ved Nordsjællands Politi.

»Lige nu kan vi ikke sige andet, end at politiet er på stedet og arbejder på sagen,« siger Henriette Døssing.

De pårørende er underrettet. Det skriver Nordsjællands Politi på Twitter.

Vi undersøger et dødsfald på Erhvervsskolen i Helsingør. Der er tale om en dødfunden 48-årig mand.

