En strid mellem to naboer i Hillerød udviklede sig dramatisk en formiddag i marts.

Under en indkøbstur i den lokale Fakta-butik overfaldt en 48-årig mand nemlig sin 70-årige nabo, fordi han følte, at den ældre mand 'smilede provokerende' til ham.

Gerningsmanden skubbede flere gange voldsomt til naboen, så han faldt ind i et køleskab i butikken. Han slog ham også med knytnæveslag.

Nu har Retten i Hillerød afsagt dom i sagen, skriver sn.dk.

Den voldelige nabo skal 40 dage i fængsel for overfaldet.

Overfaldet var tilsyneladende kulminationen på en længerevarende strid mellem de to. Den 48-årige forklarede i hvert fald i retten, at han gennem længere tid havde følt sig chikaneret og bagtalt af den ældre mand. Konflikten mellem de to skulle angiveligt have stået på i de halvandet år, han havde boet i sin lejlighed.

Ifølge den 48-årige forsøgte naboen at få ham smidt ud af ejendommen.

I retten erkendte han, at han havde drukket halvanden flaske hvidvin og indtaget morfin, inden han gik i Fakta. Da naboen smilede til ham på en måde, som han opfattede som provokerende, slog det klik for ham. Han erkendte at han skubbede til naboen fem til syv gange.

Den 70-årige gav også sin version i retten. Han fortalte, at han skyndte sig at lægge sine varer på båndet, da han fik øje på den 48-årige. Han havde nemlig ikke lyst til at komme i kontakt med ham.

Pludselig mærkede han et kraftigt skub på skulderen og et slag i ansigtet, og han bankede hovedet ind i et køleskab ved kassen. Den 48-årige holdt først op med at slå, da en ansat i butikken sagde, at han havde ringet til politiet. Det fik overfaldsmanden til at råbe efter den ældre mand, at han ville slå ham ihjel.

Den 70-årige mand slap fra overfaldet med en stor blodansamling i ansigtet og to løse tænder.

Ved strafudmålingen lagde retten vægt på, at den 48-årige var voldelig uden nogen konkret anledning, og at han slog og sparkede naboen flere gange.