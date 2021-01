Et indbrud endte i en søvnig affære, da en 48-årig mand lagde sig til at sove under et indbrud i Randers.

Det skriver Østjyllands Politi i den seneste døgnrapport.

For en ung beboer i opgangen på Herman Stillings Vej i Randers fik sig noget af et chok, da han skulle hente sin cykel i kælderen omkring klokken 5 mandag morgen.

Han bemærkede, at en rude var knust i kælderen, og da han åbnede døren, så han en fremmed mand ligge og sove på gulvet. Han ringede derfor straks til politiet.

Indbrudstyven havde kun nået at rode lidt rundt i et kælderrum, men herefter blev han noget træt og lagde sig til at sove. Det har han selv forklaret politiet, fortæller Jakob Christiansen, pressemedarbejder Østjyllands Politi, til B.T.

Det viste sig, at den 48-årige indbrudstyv var kraftigt påvirket af narko, og det var blandt andet årsagen til den pludselig opståede træthed.

Herefter lagde han sig foran et af opbevaringsrummene i kælderen og faldt i en dyb søvn. At han var påvirket, gjorde politiets arbejde noget mere besværligt, da de var ankommet til stedet, og han skulle vækkes.

Herefter blev indbrudstyven anholdt og sigtet for indbruddet. Han er stadig tilbageholdt på politistationen i Randers.