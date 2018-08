Et slagsmål i en haveforening fredag i Holbæk er endt fatalt for den ene part. Mistænkt forsøgte at flygte.

Holbæk. En 48-årig mand er sent fredag aften død, efter at han blev alvorligt kvæstet i et slagsmål i en haveforening i Holbæk.

Det oplyser Midt- og Vestsjællands Politi i en pressemeddelelse.

Den formodede gerningsperson flygtede fra stedet på knallert, men blev hurtigt identificeret som en 59-årig mand fra Holbæk.

Han blev senere anholdt i byen og bragt til undersøgelser på Retsmedicinsk Institut for at finde eventuelle spor på ham fra slagsmålet.

Det er endnu uvist, hvorfor de to mænd, der ifølge politiets oplysninger er bekendte, kom op at slås.

Politiet blev alarmeret om slagsmålet, der fandt sted i haveforeningen Rørvangsparken, klokken 19.13.

Ambulancefolk og personale fra en tilkaldt politihelikopter ydede førstehjælp til den 48-årige mand, men som følge af voldsomt blodtab og "alvorlige læsioner efter en skarp genstand" lykkedes det ikke at redde mandens liv.

I området ved haveforeningen har hundepatruljer i aftenens løb ledt efter et muligt gerningsvåben og andre spor med betydning for sagen.

Politiet behandler sagen som et drab.

I et grundlovsforhør lørdag vil anklagemyndigheden kræve den 59-årige mand varetægtsfængslet.

/ritzau/