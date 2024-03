En mand er død efter et sammenstød mellem to biler tidligt tirsdag morgen, oplyser Nordsjællands Politi.

En 48-årig mand fra Frederikssund er tirsdag morgen kort før klokken 06.30 død i en trafikulykke i Lynge vest for Farum.

Det oplyser vagtchef ved Nordsjællands Politi Rune Mandrup.

- Det var et færdselsuheld mellem to personbiler, der ramte hinanden i et stort kryds ved Slangerupvej og Nymøllevej, hvor den ene part døde, siger han.

De pårørende er underrettet.

Den 48-årige mand blev erklæret død, inden redningsberedskabet forlod stedet. Føreren af den anden bil blev kørt på hospitalet. Der var ikke andre involveret i uheldet end de to førere.

Politiet kan ikke oplyse, hvad der var årsag til sammenstødet, men vagtchef Rune Mandrup fortæller, at det er "et stort og trafikeret kryds med mange svingbaner".

Vejen var tidligere tirsdag morgen spærret i alle retninger, men er klokken 09.00 åbnet i alle retninger ud over den vestgående, der fortsat er spærret.

- Vi er i gang med at rydde op og har fejeblade fremme til begge biler. Vi forventer at åbne inden for en halv time, siger han.

Der er sat en skiltevogn op, som skal lede trafikken uden om uheldet.

Politiet opfordrer kørende trafikanter til at søge andre veje.

/ritzau/