Det var egentlig på grund af tre væbnede røverier, at betjente opsøgte og anholdt en 48-årig mand.

Men på adressen i Vanløse ved København blev der mandag gjort et uventet fund.

For ifølge Københavns Politi stod der her to dyre biler, der tidligere er blevet meldt stjålet.

Til B.T. oplyses det, at de har en samlet pris på »et par millioner kroner«.

Og nu kan politiets således overbringe ejerne den glade besked.

I forhold til de tre røverier fandt de sted først på året mod tre forskellige supermarkeder:

4. januar i Vejby i Nordsjælland.

12. januar på Amager ved København.

15. januar på Amager ved København.

I alle tre tilfælde blev der truet med det, der betegnes som en »pistollignende genstand«.

Den 48-årige mand er blevet anholdt efter et samarbejde mellem tre forskellige politikredse, Københavns Politi, Nordsjællands Politi og Københavns Vestegns Politi, der torsdag har fremstillet ham i grundlovsforhør.

Af den årsag, at han her allerførst har været eftersøgt – i forbindelse med hele 41 tilfælde af butikstyveri i en periode fra 30. oktober til 8. december sidste år.

Den formodede gerningsmand er blevet varetægtsfængslet frem til 12. juli.

Han nægter sig skyldig.