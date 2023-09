En 48-årig mand er tirsdag afgået ved døden i forbindelse med en arbejdsulykke.

Det oplyser Allan Riis, vagtchef ved Midt- og Vestjyllands Politi, til TV Midtvest.



Ulykken er sket på en genbrugsplads i nærheden af Lemvig.

Manden blev fundet livløs i forbindelse med betjeningen af en af genbrugspladsens maskiner.

Også Folkebladet Lemvig skriver, at der er sket et forhold ved maskinen, som endnu ikke er klarlagt.

Herefter blev der slået alarm, og den første ambulance erklærede manden død på stedet.

Den afdødes pårørende er underrettet.

Arbejdstilsynet skal nu klarlægge de nærmere omstændigheder i forbindelse med ulykken.

Arbejdstilsynet har nu mulighed for at give et strakspåbud eller anmelde ulykken til politiet.

Artiklen opdateres...