En 48-årig mand fra Brøndby kan se frem mod tre års fængsel.

Det oplyser Københavns Vestegns Politi i en pressemeddelelse.

Manden var blandt andet tiltalt for at have holdt sin daværende kæreste fanget over flere dage i deres fælles lejlighed i Brøndby i maj 2022.

Først efter fire dage, 19. maj, lykkedes det kvinden at flygte fra lejligheden, hvorefter hun fik alarmeret politiet.

Samme dag blev den 48-årige mand fremstillet og varetægtsfængslet – hvor han har siddet fængslet lige siden.

Foruden frihedsberøvelse har manden også udsat kvinden for grov vold og voldtægt.

»Det er meget voldsomt, det som kvinden er blevet udsat for – og hendes vidneudsagn har været helt centralt for at manden blev dømt,« siger specialanklager Henrik Uhl Pedersen.

Manden har taget sig betænkningstid i forhold til, om han vil anke dommen. Han er fortsat varetægtsfængslet.

