Flere står til et klip i kørekortet for at blæse på fartgrænsen ved skole i Sønderborg Kommune.

En bilist kørte mandag 72 kilometer i timen få meter fra en skole i Sønderborg Kommune.

Denne og andre sager på første skoledag betegner Syd- og Sønderjyllands Politi som nedslående.

I alt blev der noteret 47 sager om for høj fart ved Rinkenæs Skole, oplyser politiet på Twitter.

Otte af bilisterne kørte så hurtigt, at de står til et klip i kørekortet.

I øvrigt har politiet mere generelt varslet en særlig indsats mod for høj fart netop i denne uge.

Selv en lille hastighedsoverskridelse har betydning for bremselængden, understreger Rigspolitiet i en pressemeddelelse.

Især køres der for stærkt på landevejene. På disse strækninger kører flere end halvdelen hurtigere end tilladt, har Vejdirektoratet ifølge Rigspolitiet målt sig frem til.

Netop en sænkning af gennemsnitshastigheden er et af de mål, som Rigspolitiet har opstillet.

/ritzau/