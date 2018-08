RB PLUS, 25-09-2017, kl. 17.00 Nyt fængsel er et slusesystem for mennesker Myriader af gange og døre gør det muligt at lukke det nye statsfængsel på Falster ned i små afsnit, når konflikter trapper op. Håbet er færre overfald. Det nye, topsikrede Storstrøm Fængsel står snart færdigt og mandag den 25. september er pressen inviteret indenfor til en rundvisning inden det officelle indvielse på onsdag den 27. september. Med plads til 250 indsatte bliver Storstrøm Fængsel Danmarks næststørste lukkede fængsel. Det moderne fængsel har mulighed for effektiv sektionering og er derfor særligt egnet til at huse flere forskellige grupper af indsatte.. (Foto: Mads Claus Rasmussen/Scanpix 2017) Foto: Mads Claus Rasmussen