En mand er sigtet for trusler ved opkald til partikontor. Manden skal sidde fængslet på psykiatrisk afdeling.

En 47-årig mand har ringet til Socialdemokratiets partikontor og truet statsminister Mette Frederiksen (S).

Det mener Nordjyllands Politi, der har anholdt manden for trusler mod statsministeren.

Lørdag formiddag blev den 47-årige stillet for en dommer i Retten i Aalborg med krav om varetægtsfængsling.

Anklager Søren Riis Andersen fortæller, at manden tirsdag ringede ind til partiets partikontor, og fredag morgen 09.40 fik politiet anholdt manden. Ved grundlovsforhøret lørdag nægtede manden at have fremsat trusler.

- Han fortalte, at det er rigtigt nok, at han har talt med nogle mennesker fra Socialdemokratiet, men at han ikke har truet hverken Mette Frederiksen eller andre, siger anklageren.

Sigtelsen er rejst efter paragraf 119, der handler om trusler mod nogen i offentlig tjeneste. Der findes også en særlig paragraf om trusler mod regeringen, men den har anklagemyndigheden ikke valgt at bruge.

Ved grundlovsforhøret besluttede dommeren at varetægtsfængsle manden ind til foreløbigt 11. maj. Han skal dog ikke sidde fængslet i en almindelig arrest, men på en psykiatrisk afdeling.

Begrundelsen for fængslingen er ifølge anklageren, at der er en risiko for, at manden vil gentage truslerne.

Nordjyllands Politi oplyste første gang om sagen lørdag morgen klokken 09.05 på Twitter. Anholdelsen var sket efter en "kort efterforskning", lød det fra politiet, hvilket altså har dækket over nogle dage.

Grundlovsforhøret begyndte klokken 9 og foregik for åbne døre. Derfor har anklageren kunne fortælle, hvad manden forklarede.

Manden har ikke valgt at kære afgørelsen om fængsling til landsretten.

/ritzau/