En 47-årig mand blev lørdag fremstillet i grundlovsforhør sigtet for drabsforsøg mod en 41-årig mand.

Efter at en 41-årig mand fredag eftermiddag blev ramt af skud fra et luftgevær, er en 47-årig mand blevet varetægtsfængslet i foreløbig 23 dage.

Det er sket lørdag ved et grundlovsforhør i Dommervagten i København.

Ifølge Torben Madsen, der er central efterforskningsleder i Københavns Politi, blev den 47-årige fremstillet for lukkede døre, og derfor er det ikke muligt at få at vide, hvordan manden forholder sig til sigtelsen.

- Han er blevet varetægtsfængslet. Mere kan jeg ikke sige, da det er for lukkede døre, siger han.

Den 47-årige mand blev anholdt fredag, efter at den 41-årige var blevet ramt af skud med et luftgevær ved Ny Ellebjerg i København.

Den 41-årige blev efterfølgende behandlet for skader på halsen og var i en periode i kritisk tilstand.

Efter nogle timer kunne politiet imidlertid meddele, at manden er uden for livsfare.

Politiet havde fredag aften ingen oplysninger om, hvad motivet er.

/ritzau/