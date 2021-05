Ifølge politiet har en mand fremsat trusler mod statsministeren telefonisk. Manden skal lørdag for en dommer.

Politiet har anholdt en 47-årig mand, som sigtes for telefonisk at have fremsat trusler mod statsminister Mette Frederiksen (S).

Det oplyser Nordjyllands Politi lørdag morgen.

Anholdelsen er sket efter en "kort efterforskning", skriver politiet på Twitter.

Den 47-årige mand fremstilles lørdag formiddag i grundlovsforhør ved Retten i Aalborg, hvilket sker, når anklagemyndigheden vil stille krav om varetægtsfængsling.

Politiet afviser lørdag morgen at komme med yderligere oplysninger om sagen.

/ritzau/