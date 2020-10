Den 47-årige mand, der mandag blev fundet død i fritidsområdet Hedeland, blev dræbt af to skud.

Det oplyser Midt- og Vestsjællands Politi tirsdag.

En person fandt mandag morgen ved 7-tiden manden liggende på en parkeringsplads i området, der ligger nordvest for Tune på Sjælland. Her blev han konstateret død, da politi og ambulance ankom.

Politiet oplyser efter det første døgns efterforskning, at 'intet tyder på en rocker-/bande-relateret forbrydelse'.

Allerede mandag bad politiet om oplysninger fra folk, der skulle have bemærket noget usædvanligt i området natten mellem søndag og mandag. Det har indtil videre kun resulteret i 'nogle få' henvendelser.

Derfor gentages opfordringen nu.

Parkeringspladsen, hvor manden blev fundet, ligger tæt på både en badesø og nogle vinterrasser i Hedeland. Selv p-pladsen skulle også gå under navnet 'Vinterrasserne'.

'Efterforskningen har også haft til formål at få kortlagt den 47-åriges færden, inden han blev fundet dræbt på parkeringspladsen, ligesom politiet også forsøger at finde frem til et muligt motiv for drabet,' lyder det fra Midt- og Vestsjællands Politi.

Ved siden af den døde 47-årige mand stod på parkeringspladsen en Toyota Avensis, der beskrives som ældre og blå. Den havde den dræbte mand tilsyneladende benyttet, inden han blev skudt.