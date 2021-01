Syd- og Sønderjyllands Politi har indstillet eftersøgningen af den forsvundne 47-årig kvinde fra Ribe.

Hun er kort efter klokken 16 lørdag blevet fundet i god behold.

Det skriver politikredsen på Twitter.

Kvinden blev fundet af en anden borger fra lokalområdet, lyder det.

Politiet påbegyndte eftersøgningen kort før klokken 13.

Her meldte Syd- og Sønderjyllands Politi ud, at den 47-årige kvinde havde forladt sin bopæl i Gånsager sydøst for Ribe.

Hun forlod bopælen til fods.

Derfor udsendte politiet et signalement i håbet om, at det kunne føre til, at kvinden blev fundet i god behold – hvilket nu er lykkes.