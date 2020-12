Det lykkedes mange at stikke af, da politipatrulje afslørede ulovlig forsamling ved Silkeborg.

Trangen til at træne op til jul blev åbenbart for stor for en gruppe, der mandag besluttede at samles ved et fitnesscenter, selv om man ikke må forsamles flere end ti.

Det var en politipatrulje ved Silkeborg, som opdagede at en gruppe på 46 personer var samlet til udendørs træning.

- Vi var ude på en covid-19 patrulje, da vi ser, at en stor gruppe træner udendørs og går rundt mellem hinanden ved fitnesscenteret, fortæller Ole Vanghøj, der er vagtchef ved Midt- og Vestjyllands Politi.

Ved synet af politibilen stak en stor del af personerne af.

- Men 25 personer inklusive ejeren af fitnesscenteret er blevet sigtet for at overtræde forsamlingsforbuddet, siger Ole Vanghøj.

- Folk burde vide, at det går ikke, at man bryder forsamlingsforbuddet på den måde, tilføjer han.

Det koster som udgangspunkt en bøde på 2500 kroner for at overtræde forsamlingsforbuddet, mens ejeren kan se frem til en bøde på 10.000 kroner.

/ritzau/