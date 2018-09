Brand i lejlighed på syvende etage i boligblok udløste evakuering af samtlige beboere i opgang.

Esbjerg. Ti personer er sendt til observation for røgforgiftning på sygehuset i Esbjerg efter en brand i en beboelsesejendom på adressen Mølleparkvej.

Det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi natten til lørdag.

46 lejligheder blev evakueret som følge af branden, der ifølge politiets vagtchef opstod i et køkken i en lejlighed på syvende etage.

- Samtlige 46 lejligheder i opgangen blev evakueret, men langt de fleste personer er siden vendt tilbage til deres lejligheder, og branden er slået ned, siger vagtchef Ivan Gohr Jensen ved tretiden.

Flere personer alarmerede efter midnat politiet om røg og flammer fra en lejlighed i boligblokken, der har 12 etager.

- Foreløbig tyder det på, at branden er startet i køkkenet. Vi er stadig i gang med at undersøge lejligheden for at klarlægge årsagen til branden, oplyser Ivan Gohr Jensen.

En enkelt person befandt sig på adressen. Han er blandt de ti, der er blevet undersøgt for at have fået sundhedstruende mængder røg i kroppen.

Ifølge politiet er ingen personer kommet alvorligt til skade.

