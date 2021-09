Natten til tirsdag blev en 46-årig mand noget overrasket, mens han gik omkring sit hjem i Birkeparken, der ligger i Odense-bydelen Vollsmose.

En forbipasserende på knallert slog nemlig manden flere gange og kørte hurtigt videre, efter at have uddelt slagene.

Det oplyser politikommissær ved Fyns Politi Jens Friis Christensen til B.T.

»Manden mødte op tirsdag – altså dagen efter voldsepisoden – på politiets lokale station i Vollsmose og anmeldte volden, som altså fandt sted omkring klokken 2 om natten i Vollsmose,« siger politikommissæren om den lidt besynderlige sag.

Men selvom det måske godt kan lyde besværligt at uddele slag, mens man også skal både køre og styre en knallert, så er det faktisk noget, man har set mange gange før hos politiet.

»Der er også nogle, der har præsteret at stjæle folks tasker og punge, mens de kører forbi på deres knallert, så man kan meget mere på sådan én, end man ellers lige skulle tro,« forklarer Jens Friis Christensen.

Indtil videre er der i anmeldelsen ikke oplyst noget om gerningsmanden.

Politikommissæren håber imidlertid, at politiets videre efterforskning af sagen vil betyde, at man finder frem til knallertføreren, som står bag den voldelige episode, som uden tvivl må have været ubehagelig for den 46-årige mand.

Fordi den forurettede mand først mødte op og anmeldte volden dagen efter, kunne politiet nemlig ikke tage ud i området og lede efter gerningsmanden, da han formentlig var »over alle bjerge på tidspunktet for anmeldelsen«.

Men derfor er det stadig positivt, at manden valgte at anmelde episoden.

»Det er generelt en stor krænkelse at blive udsat for vold, og heldigvis anmeldes voldsepisoder helt generelt af folk. Det er også kun på den måde, at vi kan få sat en stopper for sådan en type voldssager,« siger politikommissæren.

Har man nogle oplysninger om sagen, kan man kontakte politiet på 114.