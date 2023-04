Lyt til artiklen

Adskillige gange blev han stukket med kniv. I ansigtet. Både ved kæben, kinden, øret, på halsen og ved næseboret.

Så voldsomt gik det for sig, da en 70-årig mand søndag aften blev udsat for et voldsomt knivoverfald ved parkeringspladsen på Storegårdsvej i Brønshøj.

En 46-årig mand er nu sigtet for drabsforsøg, og bliver mandag formiddag fremstillet i grundlovsforhør ved Retten på Frederiksberg. Med sine tatoveringer i ansigtet og store, sorte skæg, er han iført blåt fængselstøj, grå hue og klipklapper.

Han nægter sig skyldig i sigtelsen.

Trods protester fra pressen bliver resten af retsmødet afholdt for lukkede døre. Det er dermed ikke muligt at komme den sigtedes forklaring nærmere.

Den 70-årige mand blev kort efter hændelsen kørt til behandling på hospitalet, hvor han blev opereret. Han er i stabil tilstand og ikke i livsfare.

I første omgang havde politiet anholdt en anden person, der løb fra gerningsstedet, og som var i besiddelse af en kniv. Men den person havde umiddelbart ikke noget med hændelsen at gøre.

Det var derfor på baggrund af afhøringer, at den nu 40-årige og formodede gerningsmand blev identificeret, anholdt og nu sigtet.

»Vi har sikret både gerningsvåbnet og det tøj, han bar på gerningstidspunktet,« lød det fra vagtchefen.

