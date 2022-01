I foråret og efteråret 2021 luskede en voldelig og truende mand rundt i Aarhus-forstaden Risskov med sin hund.

Det fremgår af et anklageskrift mod manden i en sag, som B.T. har fået aktindsigt i, der skal for retten i Aarhus onsdag 26. januar.

Den 46-årige mand er tiltalt for to episoder, som fandt sted i 2021 med under fem måneders mellemrum.

Første gang overfaldt han angiveligt én person med flere slag i både hovedet og på kroppen med en tung sportstaske og metaldelen af hundens snor. Samtidig lod han hunden bide personen flere gange i benet og ballen, fremgår det af anklageskriftet.

Hunden havde ingen snor på, og han er derfor foruden legemsangreb af særlig rå, brutal eller farlig karakter også tiltalt for brud på hundeloven.

Det var den 1. maj.

Fem måneder senere, 20. september, var den gal igen.

Omkring klokken 15 mødte han igen én person, mens hans gik tur med sin hund, som blev overfuset.

»Jeg slår dig fucking ihjel,« skal det have lydt fra ham, mens han knyttede sine hænder og havde en hundesnor bundet om hånden, står der i anklageskriftet.

Det var egnet til at fremkalde alvorlig frygt for personens liv, helbred eller velfærd, og derfor er han nu også tiltalt for trusler.

Det har endnu ikke været muligt at få en kommentar fra den tiltaltes forsvarsadvokat i forhold til, hvordan den 46-årige forholder sig til tiltalen.

Men da det af anklageskriftet fremgår, at sagen er berammet som en domsmandssag, er forventningen, at han nægter sig skyldig. I hvert fald i dele af tiltalen.

Hvis det sker, at han bliver kendt skyldig, vil han kunne risikere at skulle bag tremmer i flere år.

Alene den første episode vil nemlig kunne sende ham bag tremmer i op til seks år, fremgår det af straffelovens §245. Desuden er det vold i gentagelsestilfælde, fremgår det af tiltalen, og det er en skærpende omstændighed.

Domsmandssagen mod den 46-årige er berammet til 26. januar.

