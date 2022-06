Lyt til artiklen

En medarbejder i Netto på Randersvej i Aarhus N ekspederede søndag morgen klokken 8.15 en mistænkelig 46-årig mand.

Da han skulle betale for nogle varer i butikken, trak han et dankort frem, som blev afvist.

Herefter tog han flere dankort frem og brugte et af dem til købe varerne.

Mandens mistænkelige adfærd fik medarbejderen til at ringe til politiet, og lidt efter fik en patrulje fat på den 46-årige mand, som netop havde betalt for noget mad på McDonald's i nærheden.

Det fremgår af Østjyllands Politis døgnrapport.



Da den 46-årige så patruljen, skyndte han sig at putte to kreditkort i lommen. Dem fandt betjentene, da de visiterede ham.

Kortene tilhørte ikke manden selv, men to kvinder, så den 46-årige blev sigtet for bedrageri for at have købt varer og mad med kortene.



Det viste sig, at kreditkortene var blevet stjålet ved et indbrud i en bil natten til søndag i Aarhus, og den 46-årige blev derfor også sigtet for tyveri.



Under visitationen af 46-årige fandt patruljen en syl i lommen, og det kastede også en sigtelse for overtrædelse af våbenloven af sig.