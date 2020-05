»Jeg slår dig ihjel.«

Bevæbnet med et oversavet jagtgevær både truede og skød en 46-årig mand sidste vinter sin eks-kones nye kæreste.

Den ugerning gav ham mandag en længere tur bag tremmer, skriver Østjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Trekantsdramaet udviklede sig nemlig til et drabsforsøg, der nær havde kostet den 40-årige kæreste livet.

I januar sidste år troppede den 46-årige mand op i den 40-årige nye kærestes hjem i Hadsten med et oversavet jagtgevær.

Den 46-årige tidligere ægtemand pegede med geværet skiftevis på både den 40-årige og hans 43-årige kammerat, som også befandt sig i huset.

»Jeg slår dig ihjel,« råbte han og pegede på konens nye kæreste med geværet og affyrede et skud mod hans hoved.

Heldigvis for den nye kæreste ramte skuddet et køleskab i nærheden. Han blev dog ramt af hagl i ansigtet og faldt om. Mens han lå på gulvet, gik den 46-årige hen til ham og skød ham i lysken på ganske kort afstand.

Han slog ham også flere gange i hovedet og på kroppen med geværet og skød igen mod sin 40-årige rival, inden han tog flugten.

Mandag blev gerningsmanden dømt for drabsforsøg i Retten i Holstebro.

Han fik en dom på otte års fængsel. Han blev også dømt for vold mod kammeraten og for ulovlig våbenbesiddelse.

Den 40-årige mand blev ramt af flere skud og fik flere alvorlige skader. På et tidspunkt var han i livsfare. I dag har han mistet synet på det ene øje og har varig mén i det ene ben.

I retten nægtede gerningsmanden, at det havde været hans hensigt at dræbe. Han erkendte, at han havde skudt én gang, men han nægtede, at han havde sagt, at han ville slå den anden mand ihjel.

Retten bedømte dog sagen som et forsøg på manddrab, grov vold og trusler og ulovlig våbenbesiddelse under særligt skærpende omstændigheder.

»Dommen understreger, at domstolene udmåler en skærpet straf, når man begår drabsforsøg med et skydevåben. Jeg er tilfreds med, at retten fulgte anklagemyndighedens påstand om, at der var tale om drabsforsøg og idømte den 46-årige en lang ubetinget fængselsstraf,« siger anklager i sagen Jacob Gents i pressemeddelelsen.



Den 46-årige nægtede sig skyldig i drabsforsøg og trusler, men erkendte våbenbesiddelsen og delvist at have øvet vold med geværet.

Han ankede dommen på stedet, og blev fortsat varetægtsfængslet efter dom.