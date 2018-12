En 46-årig kvinde fra Langeland blev så træt af, at kæresten spillede computer og aldrig hjalp til i hjemmet, at hun smadrede hans computer med en kødhammer og lovede ham samme tur.

Det udløste en straf på syv måneders fængsel til kvinden, som allerede havde en dom for personfarlig kriminalitet.

Den voldsomme episode udspillede sig 24. maj i år, hvor kvinden gik amok på computeren.

Det blev kæresten så vred over, at de to kom i håndgemæng, skriver DR.

Kvinden blev endnu vredere og ringede derfor til politiet, som fandt parret i slåskamp i haven, hvor kvinden truede med at slå kæresten med kødhammeren - som lå lige ved siden af dem.

Det fik politiet til straks at anholde kvinden, som gav sig til at svine betjente til og true dem med at spytte dem i hovedet.

Og det er netop det, kvinden blandt andet også er blevet dømt for.

Hun er idømt syv måneders fængsel for dødstrusler og vold mod kæresten og trusler og fornærmende tiltale mod de politibetjente, som skilte parret ad.

I de syv måneders fængsel ligger også en retsstaf på 65 dage.

De er blevet udløst, fordi kvinden var prøveløsladt, da slåskampen med kæresten fandt sted.

Hun er nemlig tidligere dømt for vidnetrusler og var derfor et år inde i sin to år lange prøveløsladelse.

Den tidligere dom var af samme karakter om personfarlig kriminalitet, hvilket er en af grundene til, at hendes straf blev forholdvis hård.